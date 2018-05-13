İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi

Gazze Şeridi sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli Cemal Abdurrahman Affane (15) son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Affane için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

Filistinli çocuğun naaşı El-Faruk Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ailesinin veda etmesi için önce evine taşındı.

Affane'nin cenazesi daha sonra şehir kabristanında toprağa verildi.

Gazze Şeridi sınırında cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Affane, İsrail askerleri tarafından başından vurularak yaralanmıştı. Filistinli çocuğun dün şehit olduğu haberi gelmişti.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 50'den fazla Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 8 bin Filistinli yaralandı.

