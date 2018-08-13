İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında, geçen mayıs ayında, İsrail askerlerince vurularak yaralandıktan sonra dün şehit olan Filistinli Visam Hicazi (30) için Gazze'de geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.
Ailesinden alınan bilgiye göre, Gazze'nin doğu sınırındaki Han Yunus kentinde 14 Mayıs'ta düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Hicazi, tedavi için gittiği Mısır'dan dün Gazze'ye dönerken şehit oldu.
Yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından Hicazi, gözyaşları arasında Han Yunus'taki kabristanlığa defnedildi.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla kişi şehit oldu.
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