İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

İsrail askerlerinin bu sabah Gazze sınırında vurarak şehit ettiği Sabri Ebu Hıdır isimli (24) Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.
Gazze'deki evinden alınan Ebu Hıdır'ın naaşı, kentin doğusunda yer alan Et-Tuffah Mahallesi'ndeki Es-Sedr Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerince doğrudan hedef alınan Sabri Ebu Hıdır isimli Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.
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