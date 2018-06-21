İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

ABD'nin Kudüs'teki elçilik açılışının yapıldığı 14 Mayıs'ta İsrail askerleri tarafından yaralanan ve dün şehit olan Filistinli için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in 14 Mayıs'ta Gazze sınırında düzenlenen barışçıl göstericilere yönelik katliamında yaralanarak dün şehit olan Muhammed Ebu Dekka, Han Yunus'ta yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı kentteki Ömer bin Abdulaziz Camisinde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları eşliğinde toprağa verildi.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığı 14 Mayıs'ta Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri kapsamında İsrail askerleri tarafından yaralanan Muhammed Ebu Dekka isimli Filistinli tedavi gördüğü Kudüs'teki St. Joseph Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde şehit olmuştu.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto için 14 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl gösterilerde katliam yapmış, 60'dan fazla Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 770'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

İsrail, Gazze'nin sınır bölgelerinde 30 Mart'tan bu yana 1948'de zorla çıkarıldıkları evlerine dönme talebiyle barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere kurşunla karşılık veriyor.

