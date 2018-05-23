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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:47 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu

İsrail askerlerinin geçen hafta Batı Şeria'da yaraladığı 15 yaşındaki Filistinli çocuğun şehit olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 14 Mayıs'ta ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını protesto için Ramallah-El-Bire kentlerinin kuzey girişinde düzenlenen gösterilerde ateşli silahla yaraladığı Udey Ekrem Ebu Halil'in (15) tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu belirtildi.

Öte yandan Ebu Halil'in akrabalarından İmad Hatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Udey'in karnından ağır yaralandığını, önce Ramallah Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını daha sonra Nablus'taki Necah Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

Hatır, Udey'in cenaze töreninin yarın Ayn Sinya beldesinde düzenleneceğini aktardı.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 14 Mayıs'ta ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için gösteriler düzenlemiş, İsrail askerleri, eylem yapan Filistinlilere müdahale etmişti.

İsrailli askerlerin, Filistinli göstericilere ateş açması sonucu 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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