İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 13 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç gün önce El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle karnından yaralanan Zekeriya Hüseyin Beşbeş (13) isimli Filistinli çocuğun şehit olduğunu" duyurdu.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
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