İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, geçen mayıs ayında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli bir gencin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki gösterilerde yaralanan Muhammed Ebu Dekka isimli Filistinli gencin tedavi gördüğü Kudüs'teki St. Joseph Hastanesi'nde akşam saatlerinde şehit olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Ebu Dekka'nın, 60'tan fazla Filistinlinin şehit olduğu ve 2 bin 700'den fazlasının yaralandığı 14 Mayıs'taki gösterilerde yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
İsrail askerleri, Gazze'nin sınır bölgelerinde 1948'de zorla çıkarıldıkları evlerine dönme talebiyle barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere kurşunla karşılık veriyor. İsrail, 30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde 120'den fazla Filistinliyi şehit etti.
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