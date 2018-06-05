İsrail Başbakanı Netanyahu Paris'te protesto edildi

Burada oturma eylemi düzenleyerek sloganlar atan göstericilere caddeden geçen kişilerin de alkış ve sloganlarla destek verdiği görüldü.

Yaklaşık 500 metre yürüyen göstericiler, Macron-Netanyahu görüşmesinin gerçekleştirildiği Elysee Sarayı ve Fransa'da İsrail Sezonu etkinliğinin açılışının yapılacağı Grand Palais yakınlarında polis tarafından durduruldu.

Başkentin ünlü bulvarı Şanzelize'de toplanan yüzlerce kişi, "Katil Netanyahu defol", "Savaş suçlusunu yargılayın", "Gazze Gazze, seni unutmadık", "Fransa'da İsrail Sezonu'nu iptal edin" ve "Netanyahu katil, Macron suç ortağı" şeklinde sloganlar atarak cadde boyunca yürüdü.

Filistin ile dayanışma, Gazze'deki katliamları kınama ve İsrail'in işgal altındaki topraklarda ürettiği ürünlerin satışının boykot edilmesi yanlısı çok sayıda dernek, Paris'te Şanzelize Caddesi ve Invalides Meydanı'nda protesto gösterileri düzenledi.

PARİS (AA) - Avrupa turu kapsamında geldiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen ve İsrail Sezonu etkinliğinin açılışına katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkent Paris'in farklı bölgelerinde protesto edildi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Netanyahu'nun ziyareti nedeniyle bölgeye normal ziyaretlerin 3 katı güvenlik görevlisi sevk edildi. Elysee Sarayı ve Grand Palais çevresindeki metro istasyonları kapatılırken, çevredeki sokaklar da demir bariyerler ve polis araçlarıyla ulaşıma kapatıldı.

Netanyahu karşıtı bir başka gösteri ise başkentin Invalides Meydanı'nda düzenlendi. Filistin Dayanışma Derneği, Fransız Komünist Partisi, Sol Parti, Gazze'ye Destek Grubu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla meydanda buluşan göstericiler, Grand Palais'e doğru yürümek istedi. Burada polisin müdahalesi sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.

Protesto gösterisine senatör, milletvekili ve diğer seçilmişlerden de katılımın olduğu öğrenildi.

