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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'ın tehdidine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 03:16 | Son Güncelleme

Netanyahu: - "İran yöneticilerine bir mesajım var: İsrail'in kararlığını test etmeyin" - "İsrail'in siyasetini üç cümleyle özetleyeyim: Saldırıya karşı hücum, savunma ve caydırma için saldırı ile İsrail'i yok etme tehdidinde bulunan herkese saldırı"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen pazartesi günü Rusya ve Esed rejimi tarafından, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulan Tel Aviv yönetimine yönelik İranlı bir yetkilinin "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak." tehdidine, "İsrail'in kararlılığını test etmeyin." sözüyle karşılık verdi.

Başbakan Netanyahu, Batı Kudüs'teki Yad Vaşem'de (Soykırım Müzesi) 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Yahudilerin anısına düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, İran'a tehditler savurdu.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1939-1945 yıllarında hayatını kaybeden Yahudilerden söz eden Netanyahu, "İsrail'in siyasetini üç cümleyle özetleyeyim: Saldırıya karşı hücum, savunma ve caydırma için saldırı ile İsrail'i yok etme tehdidinde bulunan herkese saldırı." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İran'ın hem İsrail'i hem de tüm dünyayı tehdit ettiğini öne sürerek, "İran yöneticilerine bir mesajım var: İsrail'in kararlığını test etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün akşam Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu daha istikrarsız hale getirecek eylemlerden kaçınması çağrısında bulunmuştu.

Jerusalem Post gazetesi de dün isimleri açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin, "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Esed rejimi öder." ifadesini kullandığını yazmıştı.

Haberde, İran'a İsrail'e karşı saldırı girişiminde bulunmamasını tavsiye eden yetkililerin, "Eğer İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa biz de Esed rejimini haritadan ve dünyadan sileriz." dediği belirtilmişti.

İsrail ordusu ise Rusya ve Esed rejiminin, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu Tel Aviv yönetimine yönelik İranlı bir yetkilinin "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak." açıklamasının ardından, ülkenin kuzey sınırındaki askeri önlemlerini artırarak kuzeydeki askeri birlikleri alarm seviyesine geçirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı hafta başında İsrail'e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye hava sahasına girmeden T-4 hava üssüne 8 füze attığını açıklamıştı.

T-4 askeri havaalanı, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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