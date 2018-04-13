İsrail, basın mensuplarını hedef almaya devam ediyor

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerde 34 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 3 binden fazla Filistinli de yaralandı.

Murteca'nın şehit edilmesi, bölgesel ve uluslararası tepkiye neden olmuştu.

İsrail askerleri, Filistinli gazeteci Yasir Murteca'yı 6 Nisan'da Gazze'deki gösterileri takip ettiği sırada gazeteci olduğunu gösteren "Press" (basın) yazılı yeleği ve kaskına rağmen vurarak, şehit etmişti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Han Yunus sınırındaki eylemleri takip eden Filistinli foto muhabiri Muhammed el-Heccar'ı yaraladı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Gazze Şeridi'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip eden bir foto muhabirinin yaralandığı bildirildi.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

- Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.