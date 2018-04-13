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İsrail, basın mensuplarını hedef almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki gösterileri takip eden bir foto muhabirini yaraladı

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Gazze Şeridi'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip eden bir foto muhabirinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Han Yunus sınırındaki eylemleri takip eden Filistinli foto muhabiri Muhammed el-Heccar'ı yaraladı.

Heccar'ın ayağından ve omuzundan yaralandığı ifade edildi.

İsrail askerleri, Filistinli gazeteci Yasir Murteca'yı 6 Nisan'da Gazze'deki gösterileri takip ettiği sırada gazeteci olduğunu gösteren "Press" (basın) yazılı yeleği ve kaskına rağmen vurarak, şehit etmişti.

Murteca'nın şehit edilmesi, bölgesel ve uluslararası tepkiye neden olmuştu.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

Gösterilerde 34 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 3 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

- Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Gazze gösteri israil

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