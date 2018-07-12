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İsrail basınının Adnan Oktar ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 00:07 | Son Güncelleme

İsrail basını, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın "suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınmasına geniş yer ayırdı.

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasının ardından İsrail basınında çıkan haberlerde, Oktar'ın İsrail ile kurduğu yakın ilişkiye dikkat çekildi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili haberinde "Kedicik haremi kuran Türk İslam cemaati lideri gözaltına alındı." başlığını kullandı.

Haberde, Oktar grubuna yönelik operasyonda 200'den fazla kişinin "Suç örgütü kurmak, yolsuzluk ve cinsel istismar" suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Haaretz'e bu yıl verdiği röportajdan alıntılar yapılan haberde, Oktar'ın, "İsrail'de 'gerçek dindar' Yahudi birçok arkadaşım var. Onları çok seviyorum, çünkü onlar gerçekten dindar." cümleleri hatırlatıldı.

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JERUSALEM POST: OKTAR VE İSRAİL DOSTLUĞU YOLUN SONUNDA MI?

İsrail'in bir diğer önemli gazetesi "Jerusalem Post" ise Oktar'ın gözaltına alınması haberini, "Oktar ve İsrail dostluğu yolun sonuna mı geldi?" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Adnan Oktar'ın 2014 ile 2018 yılları arasında Jerusalem Post gazetesine onlarca makale yazdığına vurgu yapılan haberde, Oktar'ın birçok İsrailli din adamı ve politikacılarla görüştüğüne işaret edildi.

Haberde ayrıca Oktar grubunun ileri gelenlerinin 2013'te İsrail'e gelerek bazı İsrailli milletvekilleriyle bir araya geldiği anımsatıldı.

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JEWISH PRESS: İSRAİL DOSTU MÜSLÜMAN LİDER TUTUKLANDI

Times Of Israel gazetesi ise Oktar'ın önceki yıllarda Yahudi karşıtı ve Yahudi katliamını reddeden görüşlere yer veren kitaplar yazdığını ancak son yıllarda bu görüşlerini reddettiğine vurgu yapıldı.

Oktar'ın bazı üst düzey İsrailli isimler ile yakın ilişkisi olduğu ve bazı İsraillileri televizyonunda konuk ettiğine değinilen haberde, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ayin yapmalarına izin verilmesini desteklediğine vurgu yapıldı.

Jewish Press adlı haber sitesi de Oktar'ın tutuklanmasına ilişkin haberde, "İsrail dostu Müslüman lider tutuklandı." başlığını attı.

Haberde, Oktar'ın birçok Yahudi din adamıyla yakın ilişkisinin olduğu kaydedildi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ulan israil dostu "müslüman" diye okuyunca bir an teyyip tutuklandı sandım yahu :))))
bubnun neyi lider. sap gibi çakalın teki.
yahu bu adama kendi kanalında israilli dostları ne plaketler ne nişanlar verdi.. youtube'da hepsi var.. şimdi mi aklınıza geldi arkadaşım.. ama neyse yavaş yavaş anlıyorsunuz tarikatların kötü yanını.. tüm tarikatları elden geçirmeniz dileğiyle..
Türk islam cemiyeti liderine bak ;D
GÜLER MİSİN AĞKAR MISIN...
ÜLKEYE BAK LAN SANKİ DURANGONUN AHIRI ! NE KADAR DÜŞMAN AJANI VARSA GELMİŞ YA GAZETECİ KILIINA GİRMİŞ YA İMAM EFENDİ KILIINA YA POLİTİKACI KILIINA TÜM BUNLAR ÜLKEYE DOLUŞUP KÖŞELERİ TUTARKEN BUNLARI ENGELLEMESİ GEREKEN DEVLET !!! NAAPMIŞ ACABAA ? YOKSAA ????????
Bu yaratığın islamiyetle alakası olduğuna sadece kendi toplumunuzu kandırırsınız. Şeytanın avukatları. Lanet pislikler . Cehennem iyi ki var.
AKILLI DELİ DESEK DAHA İYİ OLÇUR VATAN HAİNİNE!
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