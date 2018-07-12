İsrail basınının Adnan Oktar ilgisi

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasının ardından İsrail basınında çıkan haberlerde, Oktar'ın İsrail ile kurduğu yakın ilişkiye dikkat çekildi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili haberinde "Kedicik haremi kuran Türk İslam cemaati lideri gözaltına alındı." başlığını kullandı.

Haberde, Oktar grubuna yönelik operasyonda 200'den fazla kişinin "Suç örgütü kurmak, yolsuzluk ve cinsel istismar" suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Haaretz'e bu yıl verdiği röportajdan alıntılar yapılan haberde, Oktar'ın, "İsrail'de 'gerçek dindar' Yahudi birçok arkadaşım var. Onları çok seviyorum, çünkü onlar gerçekten dindar." cümleleri hatırlatıldı.

JERUSALEM POST: OKTAR VE İSRAİL DOSTLUĞU YOLUN SONUNDA MI?

İsrail'in bir diğer önemli gazetesi "Jerusalem Post" ise Oktar'ın gözaltına alınması haberini, "Oktar ve İsrail dostluğu yolun sonuna mı geldi?" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Adnan Oktar'ın 2014 ile 2018 yılları arasında Jerusalem Post gazetesine onlarca makale yazdığına vurgu yapılan haberde, Oktar'ın birçok İsrailli din adamı ve politikacılarla görüştüğüne işaret edildi.