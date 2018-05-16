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İsrail Başkonsolosluğu önünde eylemler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 05:29 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - Can EROKİ /İstanbul DHA  - AK Parti Gençlik Kolları ve Vatan Partisi İstanbul İl teşkilatı Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

İsrail Başkonsolosluğu önünde eylemler

Gülseli KENARLI - Can EROKİ /İstanbul DHA - AK Parti Gençlik Kolları ve Vatan Partisi İstanbul İl teşkilatı Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.
İlk olarak İsrail Konsolosluğu önüne Vatan Partisi İstanbul İl teşkilatı üyeleri geldi. Grup adına basın açıklamasında bulunan İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, bir basın açıklaması yaparak İsrail'i kınadı.
Daha sonra ise AK Parti Gençlik Kollarının eylem için başkonsolosluk önüne geldi.
Grup adına ilk olarak Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş basın açıklaması yaptı. Büyükgümüş , "Filistin halkına uygulanan zulme karşı tek yürek, tek ses olarak karşı çıkmak adaleti ve insani değerleri korumayı şiar edinmiş biz gençlerin en başta sorumluluğudur. Bu doğrultuda bölgede çözüm umutlarını yeniden yeşertmek, barışı sağlamak ve adaletsizliği ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz, bunun için söz veriyoruz" dedi.
Grup daha sonra sloganlar eşliğin konsolosluğun önüne tekbir ve sloganlar eşliğinde siyah çelenk bıraktı.

(FOTOĞRAFLI)

İsrail Başkonsolosluğu önünde eylemlerİsrail Başkonsolosluğu önünde eylemlerİsrail Başkonsolosluğu önünde eylemlerİsrail Başkonsolosluğu önünde eylemler

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