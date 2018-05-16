İsrail Başkonsolosluğu önünde eylemler devam ediyor

Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA) ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasının ardından çıkan olaylarda Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine yönelik protestolar devam ediyor. Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen gruplar, gece boyunca protesto eylemi yaparken, bariyerleri aşarak konsolosluk binasına girmek isteyen 3 kişi gözaltına alındı.
NAMAZ KILDILAR
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki gösteren Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor.
Bu akşam da, İsrail başkonsolosluğu önüne çok sayıda grup gelerek basın açıklaması yaptı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Filistin'e Geri Dönüş Platformu ve Alperenler konsolosluk önünde sırasıyla eylem yaptı. Filistin'e Geri Dönüş Platformu üyeleri basın açıklaması yapmadan önce akşam namazını konsolosluk önünde kıldı.
KONSOLOSLUĞA GİRMEK İSTEYEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, Alperenler'in basın açıklaması sırasında üç kişi bariyerleri aşarak, konsolosluk binasına girmek istedi. Polis tarafından engellenen göstericiler gözaltına alındı. Alperenler daha sonra konsolosluk önünde Teravih namazı kıldı.
(FOTOĞRAFLI)
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum