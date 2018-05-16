İsrail Başkonsolosluğu önünde eylemler devam ediyor

Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA) ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasının ardından çıkan olaylarda Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine yönelik protestolar devam ediyor. Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen gruplar, gece boyunca protesto eylemi yaparken, bariyerleri aşarak konsolosluk binasına girmek isteyen 3 kişi gözaltına alındı. NAMAZ KILDILAR ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki gösteren Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor. Bu akşam da, İsrail başkonsolosluğu önüne çok sayıda grup gelerek basın açıklaması yaptı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Filistin'e Geri Dönüş Platformu ve Alperenler konsolosluk önünde sırasıyla eylem yaptı. Filistin'e Geri Dönüş Platformu üyeleri basın açıklaması yapmadan önce akşam namazını konsolosluk önünde kıldı. KONSOLOSLUĞA GİRMEK İSTEYEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Öte yandan, Alperenler'in basın açıklaması sırasında üç kişi bariyerleri aşarak, konsolosluk binasına girmek istedi. Polis tarafından engellenen göstericiler gözaltına alındı. Alperenler daha sonra konsolosluk önünde Teravih namazı kıldı.
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