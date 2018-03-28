İsrail Batı Şeria'da bir evi, 5 mezarı ve bir istinat duvarını yıktı

BEYTULLAHİM (AA) - İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da inşaat halindeki bir evi, 5 mezarı ve bir istinat duvarını "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığı bildirildi.

Yahudi yerleşimleriyle mücadele için faaliyet gösteren aktivistlerden İbrahim İvedallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde buldozerler eşliğinde Beytullahim'in kuzeybatısındaki El-Luce beldesine baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail güçlerinin, yapım aşamasındaki bir evi, 5 mezarı ve bir istinat duvarını "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığını belirten İvedallah, İsrail'in daha çok alanı yerleşim birimlerine dahil etmek için Ayrım Duvarı'nın yakınındaki bölgede bulunan insanları göçe zorladığını kaydetti.

İsrail, C bölgesinde Filistinlilerin inşaat yapmasına engel oluyor.

Batı Şeria, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'i kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü yasa dışı kabul ediliyor.