KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Doğu Kudüs'te dün "bıçaklı saldırı" düzenlediği gerekçesiyle vurularak öldürülen Filistinli gencin ailesine ait evin yıkılmasına karar verdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin "bıçaklı saldırıda" bulunduğu ileri sürülerek öldürülen 17 yaşındaki Muhammed Tarık Yusuf'un Ramallah'ın batısındaki Kuber bölgesinde bulunan evine baskın düzenleyerek, evin yıkımına hazırlandığı belirtildi.
İsrail güçlerinin, Yusuf'un aile fertlerine ait çalışma izinlerine el koyduğu ve beldeye giden yolu kapattığı kaydedilen açıklamada, Kuber beldesi sakinlerinden 4 kişinin gözaltına alındığı ve söz konusu beldede bulunan işçilerin bugün diğer köylere çalışmaya gitmelerine izin verilmediği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.
Muhammed Tarık Yusuf isimli 17 yaşındaki Filistinli, dün, Ayrım Duvarıyla Doğu Kudüs'ten koparılarak Batı Şeria tarafında kalan Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde 3 Yahudi yerleşimciyi "bıçaklayarak yaraladığı" gerekçesiyle olay yerinde vurularak öldürülmüştü.
Bıçaklı saldırıda yaralanan Yahudi yerleşimcilerden biri bu sabah ölmüştü.
İsrail hükümetinin "saldırı düzenlediği öne sürülen Filistinlilerin" evlerini yıkma kararına, insan hakları örgütleri "suçun şahsiliği ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.
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