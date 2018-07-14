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"İsrail, Birleşmiş Milletler, Avrupa ve Amerika'nın şımarık çocuğudur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:59 | Son Güncelleme

Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde Arap Dili ve Kültür Günü organize edildi - Filistin'in Dakar Büyükelçisi Safwat Ibraghith: - "İsrail, Birleşmiş Milletler, Avrupa ve Amerika'nın şımarık çocuğudur"

Filistin'in Dakar Büyükelçisi Safwat Ibraghith, "İsrail, Birleşmiş Milletler, Avrupa ve Amerika'nın şımarık çocuğudur." dedi.

Senegal Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde Filistin'in Dakar Büyükelçiliğinin desteğiyle Arap Dili ve Kültür Günü düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) onur konuğu olarak katıldığı programda, Senegalli sanatçı Seyyida Binta şiirler okudu ve ilahi seslendirdi.

Filistin'in Dakar Büyükelçisi Ibraghith, programda yaptığı konuşmada, Filistin davasınının Müslümanlar için önemini vurguladı.

"İsrail, Birleşmiş Milletler, Avrupa ve Amerika'nın şımarık çocuğudur." diyen Ibraghith, İsrail'in, Müslümanlar arasındaki ihtilaf ve zayıflıktan istifade ederek Filistin'e karşı zulmünde bu kadar ileri gidebildiğinin altını çizdi.

Filistin'in er ya da geç özgürleşeceğini kaydeden Ibraghith, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasının birliği için gösterdiği çabaların bir gün tüm Müslümanlar tarafından takdir edileceğini umduğunu belirtti.

Dakar Şeyh Anta Diop Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa İy de programın Filistinliler, Senegalliler ve Türklerin birbirlerini daha iyi tanımasına fırsat sağladığını ifade etti.

İy, Müslümanların bugünkü en zaruri ihtiyacının "ittifak" olduğuna dikkati çekti.

YEE okutmanı İbrahim Soytürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatarak, tüm Müslümanların millet ayrımı gözetmeksizin birlikte olması gerektiğini, ancak bu şekilde güçlü olunabileceğini vurguladı.

Programda, Şeyh Anta Diop Üniversitesinden bazı öğretim üyelerine Arapçaya yaptığı katkılardan dolayı takdir belgesi, başarılı Arapça öğrencilerine de hediyeler takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arap dili kültür günü Dakar Yunus Emre Enstitüsü

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