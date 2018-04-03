HABER

İsrail, BM ile yaptığı Afrikalı mülteciler anlaşmasını askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkedeki 16 bin Afrikalı sığınmacının batı ülkelerine yerleştirilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile yaptığı anlaşmayı sağ kesimin baskıları nedeniyle askıya aldı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Facebook’ta BM ile yaptığı Afrikalı sığınmacıların İsrail’de kalmasını ve batı ülkelerine yerleştirilmesini öngören anlaşmayı yeniden gözden geçirmek üzere askıya aldığını duyurdu.Netanyahu BM ile anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından, ülkesindeki sağcılar tarafından solcuların baskısına boyun eğmekle ve Tel Aviv’deki etnik yapıyı bozmakla suçlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkedeki 16 bin Afrikalı sığınmacının batı ülkelerine yerleştirilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile yaptığı anlaşmayı sağ kesimin baskıları nedeniyle askıya aldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Facebook’ta BM ile yaptığı Afrikalı sığınmacıların İsrail’de kalmasını ve batı ülkelerine yerleştirilmesini öngören anlaşmayı yeniden gözden geçirmek üzere askıya aldığını duyurdu.
Netanyahu BM ile anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından, ülkesindeki sağcılar tarafından solcuların baskısına boyun eğmekle ve Tel Aviv’deki etnik yapıyı bozmakla suçlandı. Aldığı eleştirilerin ardından konuya ilişkin Facebook’ta yazılı açıklama yapan Netanyahu, “Özellikle Güney Tel Aviv sakinlerini dikkate alıyorum. Bu arada, anlaşmanın uygulanmasını askıya alıyorum. Temsilcilerle görüştükten sonra anlaşmayı yeniden gözden geçireceğim” dedi.
Anlaşmanın uygulanması için 5 yıl süre tanınmıştı. BM ile yapılan anlaşmaya göre, İsrail’de yaşayan 37 bin Afrikalı sığınmacıdan 16 bin 250’si batı ülkelerine yerleştirilecek, diğerleri ise İsrail’de kalma hakkına sahip olacak.
İsrail yönetimi, ülkede yaşayan sığınmacıları gönüllü olarak ülkeyi terk etmek ve hapis cezası vermek arasında seçim yapmak zorunda bırakıyor. İsrail’de yönetimin bu kararı binlerce kişi tarafından Tel Aviv’de protesto edilmişti.

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan türkü söyledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan türkü söyledi!
Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunistan'dan skandal karar! Çipras'tan kızdıracak Türkiye açıklaması!

Yunistan'dan skandal karar! Çipras'tan kızdıracak Türkiye açıklaması!

Eski TRT yöneticisi Ali Ahmet Böken'e 9 yıl 9 ay hapis

Eski TRT yöneticisi Ali Ahmet Böken'e 9 yıl 9 ay hapis

Gazeteci Hasan Cemal’e hapis cezası verildi!

Gazeteci Hasan Cemal’e hapis cezası verildi!

Meclis'te sürpriz görüşme!

Meclis'te sürpriz görüşme!

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.