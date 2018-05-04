HABER

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 22:18 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyelik adaylığını açıklayan İsrail kazanma ihtimalinin düşük olması gerekçesiyle yarıştan çekildi.

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail, Almanya ve Belçika'yla Batı Avurpa ve Diğerleri grubundan 2019-2020 dönemi için adaylığını açıklamıştı. BM'de tabanı zayıf olan İsrail'in kazanma ihtimalinin oldukça düşük olması nedeniyle yarıştan çekildiği öğrenildi.

BMGK'nın 5 yeni geçici üyenin seçimi gelecek ay 193 üye ülkeden oluşan BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamayla belirlenecek.

Eş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltıEş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Meral Akşener: Korkma sırası iktidardaki erkeklerdeMeral Akşener: Korkma sırası iktidardaki erkeklerde
Londra'da patlama!Londra'da patlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Güvenlik Konseyi BMGK israil

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 2 yorum
elini ayagini cek eksik ol be.eli kanli israil
Ne fark ederki...sanki diger orgutler bi nane yiyebiliyomu israile karsi
Diğer Haberler
Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.