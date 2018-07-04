HABER

İsrail "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri sırasında 84 gazeteciyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

İsrail "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri sırasında 84 gazeteciyi yaraladı

İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana 84 Filistinli gazeteciyi yaraladığı bildirildi.

Filistinli Gazetecileri Destekleme Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 3 ayı aşkın süredir devam eden eylemlere İsrail askerlerinin müdahaleleri nedeniyle 2 gazetecinin hayatını kaybettiği, 44 gazetecinin gerçek mermi ve mermi parçalarıyla yaralandığı belirtildi.

İsrail'in müdahaleleri sonucu yaralanan bir gazetecinin bacağının kesildiği aktarılan açıklamada, 40 gazetecinin de göz yaşartıcı gaz bombasıyla doğrudan hedef alınarak yaralandığı, vücutlarında yanık ve kırıkların oluştuğu kaydedildi.

- Atılan gaz bombasından 110 gazeteci etkilendi

Eylemler sırasında İsrail askerlerinin attığı gazdan etkilenenler arasında da çok sayıda gazeteci yer aldı.

Atılan gaz bombası nedeniyle 27'si kadın 110 gazetecinin boğulma tehlikesi geçirdiği, hastaneye kaldırılanların olduğu ifade edilen açıklamada, 6 basın aracının da gaz bombasıyla hedef alındığı, araçlardaki ekipmanın zarar gördüğü bilgisi verildi.

"Gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alınması, hayatlarını ciddi şekilde tehlikeye sokuyor. Bu ihlaller ayrıca, gazetecilerin barışçıl gösterileri takip görevlerini yerine getirmelerini engelliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası kurumların ve insan hakları kuruluşlarının İsrail'in ihlalleri karşısındaki sessizliği de kınandı.

Gazetecileri Destekleme Komitesi'nde, Suriye, Irak, Yemen, Filistin, Lübnan ve Bahreyn gibi Arap ülkelerinden gazeteci ve yazarlar yer alıyor.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 15 binden fazla Filistinli yaralandı.

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Han'daki gölete 13 bin yavru balık salındıHan'daki gölete 13 bin yavru balık salındı
GÜNCELLEME - Fuhuş yaptığı kişinin parasını çaldığı iddiasıGÜNCELLEME - Fuhuş yaptığı kişinin parasını çaldığı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistinli Gazetecileri Destekleme Komitesi israil

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.