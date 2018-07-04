Atılan gaz bombası nedeniyle 27'si kadın 110 gazetecinin boğulma tehlikesi geçirdiği, hastaneye kaldırılanların olduğu ifade edilen açıklamada, 6 basın aracının da gaz bombasıyla hedef alındığı, araçlardaki ekipmanın zarar gördüğü bilgisi verildi.

Eylemler sırasında İsrail askerlerinin attığı gazdan etkilenenler arasında da çok sayıda gazeteci yer aldı.

İsrail'in müdahaleleri sonucu yaralanan bir gazetecinin bacağının kesildiği aktarılan açıklamada, 40 gazetecinin de göz yaşartıcı gaz bombasıyla doğrudan hedef alınarak yaralandığı, vücutlarında yanık ve kırıkların oluştuğu kaydedildi.

Filistinli Gazetecileri Destekleme Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 3 ayı aşkın süredir devam eden eylemlere İsrail askerlerinin müdahaleleri nedeniyle 2 gazetecinin hayatını kaybettiği, 44 gazetecinin gerçek mermi ve mermi parçalarıyla yaralandığı belirtildi.

"Gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alınması, hayatlarını ciddi şekilde tehlikeye sokuyor. Bu ihlaller ayrıca, gazetecilerin barışçıl gösterileri takip görevlerini yerine getirmelerini engelliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası kurumların ve insan hakları kuruluşlarının İsrail'in ihlalleri karşısındaki sessizliği de kınandı.

Gazetecileri Destekleme Komitesi'nde, Suriye, Irak, Yemen, Filistin, Lübnan ve Bahreyn gibi Arap ülkelerinden gazeteci ve yazarlar yer alıyor.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 15 binden fazla Filistinli yaralandı.

