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İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 11:06 | Son Güncelleme

Gazze'deki katliam nedeniyle önceki gün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Büyükelçi Eitan Naeh'e ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti. Ankara'dan İstanbul'a gelen Naeh'in, bugün uçakla Tel Aviv'e gideceği öğrenildi.

ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararından sonra İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik katliamında 60'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi yaralandı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem ile Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı istişareler için Türkiye'ye çağrılmış; Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını kendisine bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
israil Kudüs Eitan Naeh Filistin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
one minute 10 gün sonra geri çağırır
Yandaş gazeteler kovduk. İşin aslı ülkesine döneceği uygun olacağı ancak aptalları kandırırsınız.
BOP eş başkanınıda yanına alıp gitseydin bari.
EN SAHTEKAR IRK BU MASONLAR, HER İŞLERİ DÜZENBAZLIK.
MADALYASI OLANI DA ALIP GÖTÜRSEYMİŞ
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