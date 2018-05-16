İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!

ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararından sonra İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik katliamında 60'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi yaralandı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem ile Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı istişareler için Türkiye'ye çağrılmış; Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını kendisine bildirmişti.

