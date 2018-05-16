- İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, ülkesine döndü.
Gazze'deki katliam nedeniyle önceki gün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Büyükelçi Na'eh'e ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti. Ankara'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Na'eh, Atatürk Havalimanı'nda uçuş saatini bekledi. Na'eh, VIP Salonu'nu kullanmayarak Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcuların kullandığı alanda bekledi. 205 numaralı salonda sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından rutin kontrollerden geçirilen Na'eh uçağa gidişte kendisini görüntüleyen gazetecilere de selam verdi.
Görüntü Dökümü:
-Elçinin görüntüsü
-Uçağa binmesi
-Detaylar
16.05.2018 - 10.59 Haber Kodu : 180516036
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