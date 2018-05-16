İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ ÜLKESİNE DÖNÜYOR (1)

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, ülkesine dönüyor.
Gazze'deki katliam nedeniyle önceki gün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Büyükelçi Na'eh'e ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti. Ankara'dan İstanbul'a gelen Naeh, saat 11.15 uçağıyla Tel Aviv'e gidecek.
Görüntü Dökümü:
-Elçinin görüntüsü
-Uçağa binmesi
-Detaylar
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