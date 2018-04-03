“İsrail çok yakında nasıl bir yıkılışa uğrayacağını görecektir”

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi tarafından, Filistin’de başlatılan ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ ne dair basın açıklaması yapıldı.

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan’ın da katıldığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Hukuksuzca işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım yapan katiller sürüsü İsrail, masum sivilleri hedef alarak kendince bir zulüm düzeni kurma çabası içerisine girmiştir. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan ve uluslararası hukuku yerle bir eden İsrail’in sinsi planları haddini aşmıştır. Merhum Erbakan Hocamızın İsrail’in diplomasiden değil ancak güçten anladığına dair söylemine inancımız tamdır. Müslümanlar birlikte hareket ettiğinde küstah İsrail’in ne kadar çaresiz kalacağını da biliyoruz. İslam ülkelerinin terörist İsrail ile ilişkilerini normal hale getirmesini, sürdürmesini ve geliştirmesini onaylamıyoruz.

Irkçı emperyalizmin vicdanı yoktur. Irkçı emperyalizmin adalet anlayışı yoktur. Tüm dünyanın başında bir musibet olan İsrail, işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacaktır. Bunun yolu İslam Birliğidir. İsrail küstahlığının, şımarıklığının ve aşağılık davranışlarının karşılığını er ya da geç bulacaktır. Bizi üzen, bütün bu küstahlıklar karşısında İslam ülkelerinde yöneticilerin ve birçok Müslüman topluluğun tepkisiz kalışıdır.

Bugün Filistin topraklarının %85’i işgalci İsrail’in kontrolü altındadır. Yine İsrail’in engellemeleriyle Filistinli kardeşlerimiz doğal kaynakları açısından önemli olan bölgelerden mahrum bırakılmaktadır. Bunca hadsiz davranışı kabullenemediğimiz gibi, katil İsrail’in masum Filistin’e yönelik katliamını şiddetle kınıyor ve bu insanlık suçundan derhal vazgeçmelerini istiyoruz.

Siyonist İsrail’in Filistin üzerindeki işgal politikasının, Müslümanların parçalanmışlığına endeksli olduğunun farkındayız. Siyonist İsrail’in topraklarımızdaki varlığının vebali tüm İslam ülkelerinindir. Bu küstahlıklar karşısında tüm hükümetler öncelikle Siyonist İsrail’le olan ilişkilerini kesmelidirler. Bizler bırakın İsrail ile diplomatik ilişki kurulmasını, İsrail’i bir devlet olarak kabul etmiyoruz.

İşgalci İsrail’in Filistin halkının topraklarındaki varlığı bir problemdir. Filistin halkının yaşadığı dram, hepimizin sorumluluğudur. Filistin sorunu çözülmeden bu coğrafyaya barış gelmez. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşmadan bu coğrafyaya barış gelmez. Filistin halkı topraklarına kavuşmadan bu coğrafyaya barış gelmez.

Bizler bugün buradan katil İsrail’in zulümlerine sessiz kalmamak için toplandık. Filistin’de bir ananın feryadını, bir çocuğun gözyaşları içerisinde haykırışını buradan duyuyoruz. Bizler biliyoruz ki İstanbul’un huzuru, Filistin’in huzurundan geçmektedir. Mekke’nin, Şam’ın, Bağdat’ın huzuru, Kudüs’ün huzurundan geçmektedir.

Yapmamız gereken tüm İslam ülkeleri ve tüm mazlum halklar olarak birlikte hareket etmektir.Yapmamız gereken İslam Birliği’ni bir an evvel kurmaktır.Yapmamız gereken D-8’i aslına ve amacına uygun olarak canlandırmaktır.Yapmamız gereken Avrupa Birliği kapısında beklemekten vazgeçmektir.Yapmamız gereken bölge başkentleriyle ve bölgenin Müslüman halklarıyla kucaklaşmaktır.Yapmamız gereken bu coğrafyanın Müslüman ya da gayrimüslim tüm unsurlarıyla adil bir birliktelik kurmaktır. AB, BM ve NATO politikalarının İslam coğrafyasına zulüm getirdiği ortadadır. Kan ve gözyaşı üzerinde inşa ettikleri politikaları bir bir çürümektedir. Onlardan medet ummak beyhude bir çabadan öteye gidemez.”