İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Etiyopya'da

ADDİS ABABA (AA) - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Etiyopya'da temaslarda bulundu.

Ülkeyi ziyaret eden ilk İsrailli cumhurbaşkanı olan Rivlin, başkent Addis Ababa'da Başbakan Abiy Ahmed, Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ve Ortodoks Kilisesi Patriği Abuna Mathias'la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Rivlin’i başkent Addis Ababa’daki Milli Saray’da kabul eden Cumhurbaşkanı Teshome, görüşme sonrası iki ülkenin uzun yıllara dayanan ilişkisini teknoloji, tarım ve güvenlik gibi alanlarda ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

İki ülke için “kardeş” ifadesini kullanan Teshome, bu eski ilişkinin ekonomik ve ticari bağlarla zenginleştirilmesi gerektiğini belirtti.

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İncil’de Sebe Melikesi’nin Kudüs’te "Kral Süleyman’a" yaptığı ziyaretin anlatıldığını söyleyen Rivlin ise kendisinin "Kral Süleyman" adına iade-i ziyaret yaptığını ileri sürdü.

Rivlin, “Gelmek için biraz geç kaldık ama şimdi buradayız. Kral Süleyman Sebe Melikesine büyük bir misafirperverlik gösterdi. Cumhurbaşkanı Teshome de burada bize karşı bu misafirperverliği gösterdi.” diye konuştu.

"Sizinle ortak olmak için buradayız.” diyen Rivlin, Etiyopya’ya “teröre” karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Öte yandan, Rivlin'le birlikte ülkeye gelen çok sayıda İsrailli iş adamı da başkentte düzenlenen ortak iş forumuna katıldı.