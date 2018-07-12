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Ebru Özkan serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 01:32 | Son Güncelleme

HaSharon Cezaevi'nde tutulan Ebru Özkan, İsrail mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ebru Özkan serbest bırakıldı

Türk vatandaşı Ebru Özkan, İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Özkan'ın savunma heyetinden Avukat Ömer Hamayse, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Mahkemesinin, pazartesi günü verilen şartlı tahliye kararının uygulanmasına hükmettiğini hatırlattı.

Bu karar doğrultusunda müvekkilinin serbest bırakıldığını belirten Hamayse, Özkan'ın tutulduğu İsrail'in kuzeyindeki Natanya kenti yakınlarında bulunan HaSharon Cezaevi'nden işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri eşliğinde ayrıldığını söyledi.

Ofer Askeri Mahkemesi dün yapılan duruşmada, Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın talebini reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına hükmetmişti.

Avukat Hamayse, 15 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 20 bin Türk lirası) kefalet, pasaportuna el konulması ve İsrail'deki ikamet mahalline en yakın polis noktasına haftada iki kez giderek imza atması koşullarıyla tutuksuz yargılanacak Ebru Özkan'ın ana davasının ise 29 Temmuz'da görüleceğini aktarmıştı.

İsrail savcılığı tarafından pazar günü hazırlanan iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltilmişti.
Salim Askeri Mahkemesinde geçen pazartesi yapılan duruşmada İsrailli askeri yargıç, Ebru Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliyesine karar vermiş ancak askeri savcılık dün bu karara itiraz etmişti.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

(AA)

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