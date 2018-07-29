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İsrail deniz kuvvetlerinden Özgürlük Filosu'na müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 21:02 | Son Güncelleme

İsrail deniz kuvvetlerinden Özgürlük Filosu'na müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail deniz kuvvetleri, Gazze'ye uygulanan ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu kapsamındaki bir gemiyi yapılan müdahalenin ardından Aşdod Limanı'na çekti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin, "İsrail deniz kuvvetleri, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırma amacıyla Avrupa'dan yola çıkan gemiyi alıkoydu." ifadesi kullanıldı.

Geminin uluslararası hukuka uygun şekilde alıkonulduğu iddia edilen açıklamada, "Gemide bulunanlara, ablukayı kırmaya çalıştıkları belirtilerek insani yardımları Aşdod Limanı üzerinden Gazze'ye yönlendirebilecekleri ifade edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin operasyonu herhangi bir sorun yaşanmadan tamamladığına vurgu yapılarak, geminin ülkenin güneyindeki Aşdod Limanı'na çekildiği aktarıldı.

Özgürlük Filosu'nun resmi sayfasından bugün yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin gemiyle Gazze Limanı'na 49 mil mesafede irtibata geçtiği belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail askerlerinin gemideki gönülleri anonslarla daha fazla ilerlememeleri konusunda uyardığı, gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulunduğu ifade edilmişti.

Bir grup savaş gemisinin, geminin yakınında seyrettiği ve her an İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kalınabileceği aktarılan açıklamada, kısa süre içinde teknenin dış dünya ile irtibatının kopabileceği kaydedilmişti.

Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan ve Norveç bandıralı gemide aralarında gazeteci ve insan hakları savunucularının da yer aldığı 16 ülkeden 22 kişi bulunuyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan filodaki aktivistler, uğradıkları limanlarda Gazze'ye yönelik ablukayı dünyaya anlatıyor.

Gazze Özgürlük Filosu, Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil Özgürlük Filosu

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