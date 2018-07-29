İsrail deniz kuvvetlerinden Özgürlük Filosu'na müdahale

Özgürlük Filosu'nun resmi sayfasından bugün yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin gemiyle Gazze Limanı'na 49 mil mesafede irtibata geçtiği belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin operasyonu herhangi bir sorun yaşanmadan tamamladığına vurgu yapılarak, geminin ülkenin güneyindeki Aşdod Limanı'na çekildiği aktarıldı.

KUDÜS (AA) - İsrail deniz kuvvetleri, Gazze'ye uygulanan ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu kapsamındaki bir gemiyi yapılan müdahalenin ardından Aşdod Limanı'na çekti.

Bir grup savaş gemisinin, geminin yakınında seyrettiği ve her an İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kalınabileceği aktarılan açıklamada, kısa süre içinde teknenin dış dünya ile irtibatının kopabileceği kaydedilmişti.

Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan ve Norveç bandıralı gemide aralarında gazeteci ve insan hakları savunucularının da yer aldığı 16 ülkeden 22 kişi bulunuyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan filodaki aktivistler, uğradıkları limanlarda Gazze'ye yönelik ablukayı dünyaya anlatıyor.

Gazze Özgürlük Filosu, Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.

