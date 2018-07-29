İsrail deniz kuvvetlerinin Özgürlük Filosu'na müdahalesine tepki

İslami Cihad Hareketi, İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze'ye uygulanan ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta yola çıkan Özgürlük Filosu kapsamındaki bir gemiye müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Özgürlük Filosu kapsamındaki gemiye müdahalede bulunmasına tepki göstererek, bunun "korsanlık ve sistematik devlet terörü" olduğunu belirtti.

Şihab, "Bu korsanlık, işgalci hükümetin, Gazze'ye uygulanan haksız ambargoyu kaldırmayı istemediğini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in uluslararası kanunları ve insan haklarını ihlal ettiğini kaydeden Şihab, dünyanın gözü önünde Gazze'ye yönelik savaş suçu işlediğini kaydetti.

İsrail deniz kuvvetleri, Gazze'ye uygulanan ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu kapsamındaki bir gemiye müdahale ederek, Aşdod Limanı'na çekmişti.

Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan ve Norveç bandıralı gemide aralarında gazeteci ve insan hakları savunucularının da yer aldığı 16 ülkeden 22 kişi bulunuyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan filodaki aktivistler, uğradıkları limanlarda Gazze'ye yönelik ablukayı dünyaya anlatıyor.

Gazze Özgürlük Filosu, Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.

