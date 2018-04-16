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İsrail Doğu Kudüs'te bir medya kurumunu terör örgütü ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

İsrail Doğu Kudüs'te bir medya kurumunu terör örgütü ilan etti

KUDÜS (AA) - İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Elia for media isimli medya kurumunu "terör örgütü" ilan ettiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğu Kudüs'teki Elia for media isimli kurum, terör örgütü ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Liberman, "kararın İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in kurumun, gençlik merkezi olarak görünmesine rağmen gençleri terör için eğittiği ve teröre destek verdiği yönünde ulaştığı bilgiler üzerine alındığını" iddia etti.

Öte yandan kurum yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgileri olmadığını belirtti.

İnternet sitesinde yer alan açıklamada kurumun, "Kudüslü gençlerin kabiliyetlerini artırma, ulusal kültür ve bilincini güçlendirme ve kendilerini geliştirme imkanı sunma amacı taşıdığı" ifade ediliyor.

Elia for media Müdürü Ahmed es-Safedi de daha önce birkaç kez İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail, geçen yıllarda Doğu Kudüs'te onlarca basın kurumunu kapatmıştı.

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Doğu Kudüs israil Kudüs

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