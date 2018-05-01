HABER

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.

İsaviyye beldesindeki savunma komitesi üyelerinden Muhammed Ebu el-Hıms, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin 3 buldozer eşliğinde beldeye baskın düzenlediğini söyledi.

Baskının ardından İsrail güçlerinin 4 daire ve 3 dükkandan oluşan bir binayı yıktığını aktaran Ebu Hıms, İsrail polisinin yıkıma tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun, "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri de İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki sayılarını azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldıGerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı
Memurluk kalkıyor mu? Bakan son noktayı koydu!Memurluk kalkıyor mu? Bakan son noktayı koydu!
Halis Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!Halis Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ruhsatsız Doğu Kudüs israil

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücülere çok kritik erken seçim uyarısı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücülere çok kritik erken seçim uyarısı!

1 Mayıs'ta ortalık karıştı! CHP ile HDP birbirine girdi

1 Mayıs'ta ortalık karıştı! CHP ile HDP birbirine girdi

İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: Onlarca gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: Onlarca gözaltı

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.