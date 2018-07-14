İsrail, Doğu Kudüs'te İslami vakıflar sempozyumunu engelledi

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenecek ve şehirdeki İslami vakıfların durumunun ele alınacağı sempozyumun yapılmasına izin vermedi.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te düzenlenecek eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de davetliler arasında olduğu ve konuşma yapmasının planlandığı sempozyum öncesi Kudüs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kapılarına İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın etkinliğin engellenmesi yönündeki bildirisini astı.

Bildiride Erdan'ın "Bu sempozyumun Kudüs'te ve İsrail devleti içinde nerede olursa olsun engellenmesi talimatı veriyorum." ifadeleri yer alırken, gerekçe olarak "Filistin yönetimi tarafından ya da gözetiminde düzenlenmesi" gösterildi.

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, heyetin çağrısıyla düzenlenecek ve Doğu Kudüs'teki İslami vakıfların durumunun ele alınacağını sempozyumu engellediğini belirtti.

İsrail makamlarının, sempozyumun Filistin yönetimi ile bağlantısı olduğunu iddia ettiğini aktaran Sabri, bunun gerçek olmadığını, engelleme kararının hiçbir delile dayanmadığını söyledi.