İsrail Endonezyalılara uyguladığı vize yasağını geçici olarak kaldırdı

KUDÜS (AA) - İsrail, Endonezya vatandaşlarına uyguladığı turist vizesi yasağını geçici olarak askıya aldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olayların ardından geçen ay İsrail ile Endonezya arasında artan tansiyon nedeniyle Tel Aviv yönetiminin uygulamaya koyduğu Endonezyalılara turist vizesi verilmesini yasaklayan karar geçici olarak durduruldu.
İsrail'in iyi niyet göstergesi olarak Ramazan Bayramı öncesinde Endonezya vatandaşlarına uygulanan turist vizesi yasağının 27 Haziran'a kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, yasağın belirlenen sürenin dolmasının ardından yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
Endonezya, geçen ay "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında Gazze sınırında İsrail'in yaptığı katliamlar nedeniyle İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı.
İsrail'de mayıs ayı sonunda Endonezya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasakladığını duyurmuştu.
Tel Aviv yönetiminin Endonezya vatandaşlarına uyguladığı vize yasağı İsrail'deki turizm firmaları ve oteller tarafından endişeyle karşılanmıştı. Zira her yıl ortalama 30 bin Endonezyalı Müslüman İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Filistin'deki diğer kutsal mekanları ziyaret etmek için İsrail üzerinden Filistin'i ziyaret ediyor.
Endonezya ve İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.
Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 120'den fazla Filistinli şehit oldu, 13 binden fazla Filistinli de yaralandı.
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