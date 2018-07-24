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İsrail Esed rejimine ait savaş uçağını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:20 | Son Güncelleme

İsrail Esed rejimine ait savaş uçağını vurdu

KUDÜS (AA) - İsrail, hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Suriye sınırında Esed rejimine ait bir savaş uçağını vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, rejime ait bir savaş uçağının İsrail hava sahasını yaklaşık 2 kilometre ihlal etmesi üzerine sınırdaki İsrail hava savunma sistemlerinin devreye girerek uçağın vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu uçağın Rus yapımı Sukhoi türü bir savaş uçağı olduğu ve Suriye sınırında bulunan hava savunma sistemlerinden atılan iki Patriot füzesiyle vurulduğu kaydedildi.

Suriye'nin İsrail sınırına yakın bölgelerde sabah saatlerinden beri Esed rejimi güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı ve rejime ait hava güçlerinin bölgedeki hareketliliğinde yoğunluk olduğu ifade edilen açıklamada, "İsrail ordusu üst düzey alarmdadır ve 1974 Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nın ihlaline gerekli karşılığı vermeye devam edecektir." denildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail'in vurduğu uçak Suriye topraklarına düştü.

İsrail, dün de Esed rejiminin ülkenin güneyinde İsrail sınırına yakın bölgelerde düzenlediği saldırılar sırasında ateşlendiği ileri sürülen iki roket nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıklamıştı. Atılan roketlerin İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne ulaşmadan Suriye topraklarına düştüğü belirtilmişti.

Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle ilk olarak Suriye'nin güneyindeki Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Dera'da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Rejim ve destekçileri, Dera'nın büyük bölümünü ele geçirdikten sonra hafta başında İsrail sınır hattına yönelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi israil Suriye

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