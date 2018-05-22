KUDÜS (AA) - Filistin yönetiminin İsrail'in katliamlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıması, İsrail tarafından "yasal geçerliliği olmayan bir adım" olarak değerlendirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı UCM'ye teslim etmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Filistin tarafının İsrail'le barış sürecini sürdürmeye çalışmak yerine UCM'yi "siyasi amaçları ve kendi çıkarları için kullandığı" iddiasında bulunulan açıklamada, "Filistin'in bir 'devlet olmaması' ve İsrail'in UCM'ye üye olmaması nedeniyle Filistinliler tarafından yapılan başvuru yasal olarak geçersizdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in bağımsız bir ülke olarak "demokratik bir devlete yakışır biçimde ve uluslararası hukuka uygun" olarak hareket ettiği belirtilerek, "İsrail, UCM'den Filistin'in 'baskılarına' boyun eğmemesini ve mahkemenin 'siyasallaştırılmasına' yönelik çabalara karşı durmasını beklemektedir." denildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçu işleyen İsrailliler ile ilgili dosyayı bugün UCM'ye teslim etmişti.

İsrailli askerlerin, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden göstericilere ateş açması sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Filistin, 2015'te Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmuştu, ancak İsrail'in UCM'ye üyeliği bulunmuyor.

