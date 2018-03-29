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İsrail, Filistinli bir şehidin naaşını teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 02:35 | Son Güncelleme

İsrail askerlerince şehit edilen Filistinli Seradih'in cenazesi Eriha'da sağlık ekiplerince teslim alındı

İsrail askerlerinin, şubat ayında şehit ettiği bir Filistinlinin naaşı, Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistin sağlık ekiplerine teslim edildi.

İsrail makamları, şehit edilen Yasin Ömer es-Seradih (33) isimli Filistinlinin cenazesini Eriha'nın güney girişinde, Eriha Devlet Hastanesi sağlık ekiplerine teslim etti. Şehidin cenaze töreninin bugün düzenleneceği belirtildi.

İsrail askerleri, 22 Şubat'ta Seradih'i evine baskın düzenleyerek ağır şekilde darbetmiş ve sonra da gözaltına almıştı. Olaydan birkaç saat sonra Filistin Esirler Cemiyeti, Seradih'in hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Şehit Cenazelerini Geri Alma Milli Komisyonunun verilerine göre, İsrail'in elinde 253 Filistinli şehidin cenazeleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistinlilerin naaşı israil

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