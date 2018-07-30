KUDÜS (AA) - İsrail, Ayrım Duvarı'na Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin (17) resmini çizen 2 İtalyan graffiti sanatçısını sınır dışı etti.
Kimlikleri açıklanmayan İtalyan sanatçıların avukatı Azmi Masalha, müvekkillerinin bugün İsrail'den ayrıldığını ve 10 yıl boyunca ülkeye girişlerinin yasaklandığını belirtti.
İtalyan sanatçılar, Temimi'nin portresini Ayrım Duvarı'na çizdikten kısa süre sonra cumartesi günü İsrail güçleri tarafından "yıkıcı eylem yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Ayrı ayrı gözaltı merkezlerine götürülen İtalyan sanatçılar, dün serbest bırakılmıştı. İsrail makamları 2 İtalyan sanatçının vizelerini iptal ederek 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nebi Salih beldesinde ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenleyen İsrail askerine tokat atması üzerine "Filistinli cesur kız" olarak anılan Ahed et-Temimi, gözaltına alınarak İsrail makamlarınca 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Temimi, dün tutukluluk süresinin sona ermesiyle İsrail'in kuzeyindeki HaSharon Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.
Ahed et-Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
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