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İsrail, Filistinli genci protez bacağından etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 03:10 | Son Güncelleme

Filistinli Devahid, Gazze sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu protez bacağını kaybetti

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinli genç İyad ed-Devahid, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu protez bacağından oldu.

Gazze'de Şifa Hastanesi'nde tedavi gören Devahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırdaki gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşin protez bacağını delip diğer bacağına saplandığını ve o bacağının da yaralandığını söyledi.

Bacağını 2011 yılında trafik kazasında kaybettikten sonra protez kullanmaya başladığını anlatan Devahid, "Artık protez bacağımı kullanamayacağım. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle yenisini almaya da gücüm yok." dedi.

"Gösterilere katılmak konusunda çok istekliydim. Bu benim hakkım ve 1948'de işgal edilen topraklarımıza dönüş hakkımızın da bir göstergesi." ifadelerini kullanan Devahid, protez bacağı olmasa da gösterilere katılmaya devam edeceğini vurguladı.

Devahid, İsrail askerlerinin, sınırda acımadan ve ayırım gözetmeksizin herkesi hedef aldığını kaydetti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 31 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın gösterici yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze protez bacak

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