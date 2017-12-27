HABER

İsrail, Filistinli kadın vekilin tutukluluk süresini 6 ay uzattı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 23:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

RAMALLAH (AA) – İsrail makamları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) üyesi, milletvekili Halide Cerrar hakkında İsrail mahkemesinin verdiği "idari tutukluluk" kararını bir kez daha uzattı.

Milletvekili Cerrar'ın Avukatı Mahmud Hassan'ın AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail Orta Bölge Askeri Komutanlığının, 2018 Ocak ayı başında tutukluk süresinin bitmesi beklenen Cerrar hakkında bir kez daha "idari tutukluluk" süresinin uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Avukat Hassan, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararının ardından Filistin sahasındaki gelişmeler gölgesinde Cerrar'ın serbest bırakılmasını beklemediklerini belirterek, İsrail Askeri Komutanlığının FHKC'li milletvekilinin tutukluluk süresini 6 ay daha uzattığını kaydetti.

Filistinli milletvekili Cerrar, 2 Temmuz'da İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evine düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınmıştı.

FHKC önde gelen isimlerinden Cerrar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunmak amacıyla verdiği mücadeleyle tanınıyor.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.