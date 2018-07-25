İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde gece saatlerinde evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı 42 yaşındaki Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hatır'ı "yoğun ve kaba bir şekilde" sorguya çektiği belirtildi.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hatır, gözaltına alındığı ilk andan itibaren Aşkelon gözaltı merkezinde 'yoğun ve kaba bir şekilde' sorguya çekiliyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, avukatı Firas es-Sabah'ın, Hatır'ı ziyaret ettiği ve bu görüşmenin detaylarının daha sonra açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.
Yazar Lema Hatır'ın eşi Hazım Fahuri, dün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde baskın yaptığı evlerinde aramalarının ardından eşini gözaltına aldığını duyurmuştu.
Fahuri, Filistin'in bazı gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan beş çocuk annesi aktivist yazar Hatır'ın sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kronik bir hastalığı olduğunu belirtmişti.
Hatır'ın İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmadan önce küçük oğlu "Yahya" ile vedalaştığı anın fotoğraflarının sosyal medyada yayılması, Filistin kamuoyunda duygusal infiale yol açmıştı.
İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'
Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı
Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!
'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum