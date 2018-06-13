İsrail Filistinli mahkumların hapishane şartlarını ağırlaştıracak

KUDÜS (AA) - İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumların hapishane şartlarının ağırlaştırılacağını belirtti.

Katıldığı bir konferansta konuşan Erdan, Filistinli mahkumların tutukluluk koşullarının ağırlaştırılmasını araştırmak üzere bir komite kurulması talimatı verdiğini söyledi.

Kurulacak komitenin "yasalar çerçevesinde" Filistinli mahkumlar için hapishane şartlarını ne ölçüde ağırlaştırabileceği konusunu ele alacağını dile getiren Erdan, "Kim bir saldırı planı yapıyorsa şunu bilmelidir ki, bunu ya canıyla ya da yıllarca hapiste çürüyerek ödeyecektir." diye konuştu.

Erdan, geçen ay yaptığı açıklamada, Hamas üyesi olduğunu ileri sürdüğü İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların yarın Rusya'da başlayacak olan 2018 Dünya Kupası maçlarını izlemesine izin vermeyeceklerini dile getirmişti.

Filistinli Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 6 bine yakın Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail hapishanelerindeki tutuklu bulunan Filistinli mahkumların 6'sı küçük yaşta 54 kadın ve 350 çocuk esir tutuluyor.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

