İsrail Filistinli mahkumu gözlerini kaybettikten sonra serbest bıraktı

İsrail, "tıbbi ihmale maruz kalan" Filistinli tutuklu Hasan et-Temimi'yi (18), gözlerini kaybetmesinin ardından serbest bıraktı.
AA muhabirine konuşan Hasan'ın amcası Abdunnasır et-Temimi, kardeşinin oğlunun, nisan ayında gözaltına alındığını ve hasta olduğunu söyledi.
Yeğeninin çocukluğundan bu yana protein emilim bozukluğu nedeniyle böbrek ve karaciğer problemleri yaşadığını, belirli bir diyet ve tedavi içinde hayatını sürdürmesi gerektiğini anlatan amca Temimi, "Ancak İsrail, yeğenimin ilaçlarını almasına izin vermedi. Hasan bu yüzden gözlerini kaybetti." dedi.
Temimi, "İşgalci yönetime sağlık raporlarını sunmamıza rağmen bu raporlara dikkat edilmedi ve sağlık durumu bozuldu." ifadelerini kullandı.
Hasan Temimi, 7 Nisan'da "İsrail askerlerine taş attığı" iddiasıyla gözaltına alınmış ve Temmuz ayında yargılanmak üzere Ramallah'ın batısındaki Ofer Askeri Cezaevi'ne nakledilmişti.
Gözaltına alındıktan bir ay sonra sağlık durumu bozulan Temimi, İsrail'de bir hastaneye kaldırılmıştı.
Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamada Temimi'nin 5 Haziran'da hastanede yapılan incelemelerde gözlerini tamamen kaybettiğinin ortaya çıktığını ve gencin bu hale "tıbbi ihmal" nedeniyle geldiğini belirtmişti.
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