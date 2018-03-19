İsrail Filistinlileri kendi evini yıkmaya zorluyor

KUDÜS (AA) - İsrail, Kudüs'te Filistinli bir aileyi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kendi evini yıkmaya zorluyor.

Filistinli Faysal Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'teki İsrail belediyesinin, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 14 Ocak'ta evini kendisinin yıkmasının istendiği ihtar yazısı gönderdiğini ifade ederek, yıkımın yetkililerce yapılması durumunda masraflarını karşılamakla tehdit edildiğini söyledi.

Evin inşaatının henüz tamamlanmamasına rağmen eşi ve dört çocuğuyla ikamet etmeye başladıklarını anlatan Cuma, yıkım işlemi için belediyenin yaklaşık 20 bin 290 dolar para talep ettiğini kaydetti.

İsrail'in ihlallerini takip eden Vadi Helva Bilgi Merkezi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Filistinli İshak eş-Şuveyki'nin Silvan Mahallesi'ndeki evine "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkım kararı çıkardığı, Şuveyki'nin yetkililerin istediği 17 bin dolara varan meblağı ödememek için evini, kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldığı aktarılmıştı.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.