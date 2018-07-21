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İsrail Filistinlilerin evlerindeki eşyaları "kasten" tahrip ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Emced en-Neccar: - "Geçtiğimiz aylarda evlere baskın düzenlenerek 300'den fazla kişi gözaltına alındı ve bu baskınlarda evlerdeki eşyaların kasıtlı olarak tahrip edildiğini gözlemledik" - "İşgalci İsrail, yasal olmayan paralarla alındığını ileri sürerek 11 araca da el koydu"

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Emced en-Neccar, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda eşyaları "kasten" tahrip ettiklerini belirtti.

Neccar, yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda evlere baskın düzenlenerek 300'den fazla kişi gözaltına alındı ve bu baskınlarda evlerdeki eşyaların kasıtlı olarak tahrip edildiğini gözlemledik." ifadesini kullandı.

Evlerin kapılarının patlayıcılarla tahrip edilmesi, aramalarda köpeklerin kullanılması sonucu büyük maddi kayıplar yaşandığına dikkati çeken Naccar, İsrail askerlerinin, evlerdeki kişisel eşya ve fotoğrafları da kasıtlı olarak kurcaladığını kaydetti.

Bazı evlerdeki fayansların kırılması ve mobilyaların tahrip edilmesinin yanı sıra paraların da çalındığına işaret eden Neccar, "İşgalci İsrail, yasal olmayan paralarla alındığını ileri sürerek 11 araca da el koydu." bilgisini verdi.

Neccar, kişisel bilgisayar ve telefonlara, sahiplerine bu durumu kayıt altına alan herhangi bir evrak vermeksizin el konulduğuna dikkati çekerek, Kızılhaç ve ilgili insan hakları kurumlarını bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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