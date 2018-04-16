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İsrail, Fransız Belediye Başkanı'na "Filistin'e giriş izni vermedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

İsrail, Fransız Belediye Başkanı'na "Filistin'e giriş izni vermedi"

KUDÜS (AA) - Fransa'nın Başkenti Paris’in kuzey banliyösü Gennevilliers’nin Belediye Başkanı Patrice Leclerc'e İsrail makamları tarafından Filistin'e giriş izni verilmediği bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Ürdün üzerinden işgal altındaki Batı Şeria'ya girmek isteyen Leclerc'e İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin talimatı doğrultusunda giriş izni verilmedi.

Söz konusu yasağın, Leclerc'in Filistin'e verdiği destek nedeniyle uygulandığı belirtildi.

Leclerc'in Başkanlığını yürüttüğü Gennevilliers Belediyesi, geçen ocak ayında Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıklamıştı.

İsrail polisi, geçen yıl kasım ayında da bir grup belediye başkanıyla İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin'in Fetih Hareketi liderlerinden Mervan el-Bergusi'ye destek vermek için ülkeye gelen Leclerc'in girişine izin vermemişti.

İrlanda'nın başkenti Dublin'in Belediye Başkanı olan ve Filistin davasına verdiği destekle bilinen Micheal Mac Donncha’nın da geçen hafta İsrail'e girişinin yasaklandığı ortaya çıkmıştı.

Ancak, Tel Aviv'deki havalimanında pasaport kontrolü yapan memurun, ismini sisteme yanlış girmesi üzerine Donncha İsrail'e girmiş ve Ramallah'ta düzenlenen konferansa katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Fransa israil

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