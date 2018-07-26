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İsrail gazetesi Netanyahu'yu "domuz" şeklinde çizen karikatüristi kovdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

İsrail gazetesi Netanyahu'yu "domuz" şeklinde çizen karikatüristi kovdu

KUDÜS (AA) - İsrail gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve partisi Likud'un milletvekillerini "domuz" şeklinde çizen karikatüristin işine son verdi.

Jerusalem Post gazetesine bağlı "Jerusalem Report" adlı haber dergisinde serbest karikatürist olarak görev yapan Avi Katz, Başbakan Netanyahu ve bazı Likud Partisi milletvekilleriyle alay ettiği karikatürün ardından işten atıldı.

Konuyla ilgili Haaretz gazetesine konuşan Jerusalem Post yetkilileri, Katz'ın düşünceleri sebebiyle gazete yönetiminin bu kararı aldığını belirtti.

Öte yandan Gazeteciler Birliği, yaptığı açıklamayla Katz'ın işten çıkarılmasına tepki göstererek Jerusalem Post'tan kararını gözden geçirmesini istedi.

Karikatürün dergi editörlerinin onayından geçerek yayımlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Görüşü nedeniyle bir gazeteciye zarar verilmesi tehlikeli bir adımdır ve asla kabul edilmemelidir." ifadelerine yer verildi.

Jerusalem Report'ta yayımlanan karikatüründe Netanyahu ve milletvekillerinin geçen hafta "Yahudi Ulus Devlet" yasasının mecliste kabul edilmesinin ardından yaptıkları öz çekimi hicveden Katz, başbakan ve yanındakileri "domuz" şeklinde karikatürize etmişti.

Karikatüründe İngiliz yazar George Orwell'in "Bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir." cümlesine yer veren Katz, Twitter hesabından çizdiği karikatürün de yer aldığı bir mesaj paylaşmıştı.

Katz, mesajında "Utanç verici milliyetçi yasa" ifadesiyle İsrail meclisinin kabul ettiği Yahudi Ulus Devlet yasasını eleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil Jerusalem Post

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