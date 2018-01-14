İsrail, Gazze sınırında bir tüneli bombaladı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırında Hamas'a ait bir tüneli bombaladığı bildirildi.
İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin İsrail ordusuna dayandırdığı haberine göre, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Gazze ile Mısır arasındaki sınır bölgesinde Hamas'a ait bir tüneli bombaladı.
Gazze içinde ve dışında olan olayların sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu iddia edildi.
Bu arada Filistin emniyet kaynakları da İsrail hava kuvvetlerinin, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde tarım arazilerini hedef aldığını kaydetti.
Kaynaklar, saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti.
(AA)
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