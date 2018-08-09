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İsrail Gazze'de 140 noktayı vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

İsrail Gazze'de 140 noktayı vurdu

KUDÜS (AA) – İsrail ordusu dün akşamdan itibaren abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 140'tan fazla noktayı vurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 140'tan fazla hedefin vurulduğu, buna karşın Gazze'den de 80 roket atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketlerden 25'inin "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise İsrail bölgelerindeki açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun akşam saatlerinden bu sabaha kadar 3 dalga saldırı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Hamas'a ait eğitim kampları ile 20'den fazla askeri hedefi vurdu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Hamas'a ait askeri lojistik merkezi, Hamas'ın deniz kuvvetlerinin eğitim alanı ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus beldesinde Hamas'a ait askeri noktaların da hedef alındığı vurgulandı.

- İsrail'in saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki çocuğu olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi Hamas israil

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