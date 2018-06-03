İsrail Gazze'de Hamas'a ait 10 hedefi vurdu

KUDÜS (AA) - İsrail, Gazze'de Hamas'a ait 10 hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'a ait 3 mevzide bulunan 10 hedefe saldırı düzenlendiği belirtildi.
Hedefler arasında silah deposu ve üretim yeri ile bir de kışlanın bulunduğu iddia edilen açıklamada, hava saldırılarının Gazze'den atıldığı öne sürülen roketlere karşılık vermek için düzenlendiği ve gerginliğin tırmanmasından Hamas'ın sorumlu olduğu savunuldu.
Hamas'tan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail savaş uçakları dün gece de Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait iki askeri mevziiyi vurmuş, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştı.
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