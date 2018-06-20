HABER

İsrail Gazze'de Hamas'a ait 25 hedefi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 07:21 | Son Güncelleme

İsrail Gazze'de Hamas'a ait 25 hedefi vurdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 25 hedefe saldırı düzenlediği duyuruldu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'den İsrail tarafına atılan roket mermilerine karşılık yer altında bir eğitim noktasının da arasında olduğu Hamas'a ait 25 hedefe saldırı düzenlediğini kaydetti.

Gazze sınırından İsrail'in güneyine yaklaşık 30 roket mermisi fırlatıldığını, bunlardan 7'sinin imha edildiğini, 3'ünün ise Gazze içinde düştüğünü belirten Adraee, "Hamas dün gece İsrail'de iç cepheyi hedef alan tehlikeli bir roket saldırısı düzenledi. Gazze ve halkını gerginliğe taşıyan Hamas, Gazze'de yaşanan her şeyin sorumlusu sayılır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık Hamas'a ait 3 hedefi vurduğunu açıklamıştı.

PARTNER'Pilates yaptım ve amacıma ulaştım''Pilates yaptım ve amacıma ulaştım'
Günlük burç yorumları: 20 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 20 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları
Yavru köpek vahşeti sonrası tutuklanan greyder operatörünün eşi: Gerçek suçluyu bulunYavru köpek vahşeti sonrası tutuklanan greyder operatörünün eşi: Gerçek suçluyu bulun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
25 hedef Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AÖF üç ders sınavı arayüzü açıldı! Üç ders sınavı giriş yer değişimi - seçimi nasıl yapılır?

AÖF üç ders sınavı arayüzü açıldı! Üç ders sınavı giriş yer değişimi - seçimi nasıl yapılır?

Arnavutköy'de vahşet! Eşini ve bebeğini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Arnavutköy'de vahşet! Eşini ve bebeğini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Mehmet Şimşek: Sıradan bir insan olmayı çok özledim

Mehmet Şimşek: Sıradan bir insan olmayı çok özledim

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Günlük burç yorumları: 20 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 20 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Yavru köpek vahşeti sonrası tutuklanan greyder operatörünün eşi: Gerçek suçluyu bulun

Yavru köpek vahşeti sonrası tutuklanan greyder operatörünün eşi: Gerçek suçluyu bulun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.