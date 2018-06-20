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İsrail Gazze'de Hamas'a ait 8 hedefi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 05:07 | Son Güncelleme

İsrail Gazze'de Hamas'a ait 8 hedefi vurdu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 8 hedefe saldırı düzenlediği duyuruldu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'den İsrail tarafına atılan roket mermilerine karşılık Hamas'a ait 3 askeri kompleksteki 8 hedefe saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Adraee, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze sınırından İsrail tarafına 13 roket mermisi fırlatıldığını, bunlardan 4'ünün imha edildiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, bir süre önce de Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık Hamas'a ait 3 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas israil

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